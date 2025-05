FBI: we weten wie aanslag pleegde op ivf-kliniek in Californië

De FBI zegt te weten wie zaterdag de bomaanslag pleegde op een vruchtbaarheidskliniek in de Amerikaanse plaats Palm Springs, in Californië. Het gaat om de 25-jarige Guy Edward Bartkus, die volgens een FBI-functionaris „nihilistische ideeën” koestert. „Dit was een gerichte aanval op de ivf-kliniek”, aldus de functionaris. „We behandelen dit als een opzettelijke terroristische daad.”