Paus gaat waarschijnlijk weer in Apostolisch Paleis wonen

Paus Leo XIV gaat waarschijnlijk in het Apostolisch Paleis wonen, melden bronnen uit het Vaticaan. Het is gebruikelijk dat pausen daar intrekken na hun verkiezing, maar Leo’s voorganger Franciscus brak juist met die traditie. Hij was de eerste paus sinds 1870 die besloot ergens anders te wonen, omdat hij niet hield van de weelderigheid van het paleis.