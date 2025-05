Paus spreekt zich tegenover diplomaten uit tegen ongelijkheid

Paus Leo XIV heeft in een toespraak voor buitenlandse diplomaten bij het Vaticaan kritiek geuit op de ongelijkheid en ongerechtigheid in de wereld. Hij sprak ook over klimaatverandering, kunstmatige intelligentie en migratie. Hij omschreef zichzelf ook als een „afstammeling van immigranten die er op zijn beurt voor koos om te emigreren”.