Oekraïne wil bestand en terugkeer kinderen als stappen naar vrede

Oemjerov, de Oekraïense minister van Defensie, leidt een delegatie die verder uit onderministers en militaire functionarissen bestaat. Hij verklaart dat Oekraïne klaar is voor een volledig en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren. Oekraïne en bondgenoten pleiten al langer voor een bestand van dertig dagen.

„Oekraïne is bereid tot rechtstreekse onderhandelingen op het hoogste niveau”, meldt Oemjerov verder. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wilde zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin donderdag in Istanbul ontmoeten, maar die stemde daar niet mee in.