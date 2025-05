Ook universiteit Wageningen schrapt banen door bezuinigingen

Wageningen University & Research (WUR) zegt dat ze vanaf 2028 ongeveer 80 miljoen euro minder krijgt voor onderwijs en onderzoek. De bezuinigingen raken vooral de ondersteunende diensten, zoals kantoormedewerkers en facilitaire diensten. Dat moet de gevolgen voor onderwijs en onderzoek, „de primaire taken”, zoveel mogelijk beperken.

Maar dat is volgens de universiteit niet genoeg om het mislopen van het geld op te vangen. Daarom wordt er ook bezuinigd „op de plekken waar concreet minder geld beschikbaar komt”.

Kabinetsbezuinigingen zijn niet de enige oorzaak. Volgens de universiteit hebben bedrijven en instanties minder geld over voor WUR-onderzoek. „Bovendien dalen de studentaantallen in Nederland en stijgen de loonkosten.”

Volgens een woordvoerder kunnen de banen verdwijnen door een combinatie van gedwongen ontslagen, natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Het besluit is nog niet definitief, de medezeggenschap moet nog advies uitbrengen. „Aan de andere kant, feit is dat we 80 miljoen moeten bezuinigen. Dus dat het pijn gaat doen is zeker.”

De universiteit in Wageningen heeft in totaal 7000 voltijdbanen, waarvan ongeveer 1400 bij de getroffen afdelingen.

Eerder kregen tientallen medewerkers van de Universiteit Twente in Enschede en de Roosevelt Academy in Middelburg te horen dat ze worden ontslagen. Bij de Open Universiteit in Heerlen moeten waarschijnlijk 65 mensen weg. De universiteiten in Utrecht en Leiden willen stoppen met sommige studies.