Celstraf voor oud-directeur Easy Life om faillissementsfraude

De voor beleggingsfraude veroordeelde oud-directeur van Easy Life moet nu ook de cel in voor faillissementsfraude. John W. ging in 2008 failliet nadat aan het licht was gekomen dat hij deelnemers aan zijn beleggingsfonds voor tientallen miljoenen euro’s had benadeeld. Desondanks hield hij er na zijn persoonlijke bankroet een luxueus leven op na door geld verborgen te houden voor de curator. Daarvoor moet hij nu vier jaar de cel in, besliste de rechtbank in Den Bosch donderdag.