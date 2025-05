Fietser overleden na ongeluk met auto, bestuurder rijdt door

NOORD-SCHARWOUDE (ANP) - Twee fietsers zijn zondag in het Noord-Hollandse Noord-Scharwoude aangereden door een automobilist die na het ongeluk is doorgereden. Een van de slachtoffers, een vrouw, is overleden, meldt de politie. De andere fietser, een man, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, zegt een politiewoordvoerder. Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur op de Tulpenstraat.