EU-hof: asielzoeker langer laten wachten dan 6 maanden mag niet

Het vorige kabinet had in 2022 de beslistermijn verlengd van zes maanden naar vijftien maanden. Dat was volgens het kabinet nodig omdat er toen meer mensen asiel aanvroegen dan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aankon. Daardoor ontstonden er achterstanden waardoor asielzoekers veel langer in procedure zaten dan de wettelijke termijn van een half jaar.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde in een zaak die een Turkse asielzoeker had aangespannen dat de verlenging onrechtmatig was. Daarna behandelde de Raad van State het hoger beroep en die vroeg het hof in Luxemburg om uitleg te geven over de beslistermijnen en redenen om ze te verlengen.

Het hof stelt dat de termijn alleen verlengd mag worden als het aantal asielaanvragen in een kort tijdsbestek aanzienlijk toeneemt ten opzichte van het gebruikelijke en voorzienbare patroon in een bepaald land. Dat was in 2022 niet het geval in Nederland, vindt het hof, aangezien er over een langere tijd een geleidelijke toename van asielverzoeken was. Ook het gebrek aan personeel en een al bestaande achterstand bij de IND zijn hier geen reden voor, aldus het hof.

Wat dit voor Nederland betekent, is nog onduidelijk. De Raad van State zal met de duiding van het EU-hof in de hand een oordeel vellen in de rechtszaak. Hoelang dit duurt, weet een woordvoerster niet.