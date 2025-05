TenneT breidt slim gebruik hoogspanningsnet verder uit

TenneT wil het hoogspanningsnet dit jaar nog slimmer gaan gebruiken door handig in te spelen op de weersomstandigheden. Vorig jaar kondigde de netbeheerder al aan een oplossing gevonden te hebben om het net efficiënter te gebruiken. Op tien hoogspanningsverbindingen is die nieuwe oplossing al mogelijk gemaakt. TenneT wil dat het eind dit jaar op twintig verbindingen het geval is, heeft de netbeheerder donderdag bekendgemaakt.