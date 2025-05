X blokkeert account Turkse oppositieleider Imamoglu

Justitie in Istanbul meldt dat de blokkade volgde op een onderzoek naar de verspreiding van criminele „propaganda” via het account. X heeft nog niet gereageerd. Imamoglu wordt beschuldigd van corruptie en is in maart opgepakt, maar ook na zijn detentie bleven berichten verschijnen op zijn X-account. De burgemeester noemt de beschuldigingen politiek gemotiveerd en medestanders hebben massaal gedemonstreerd tegen zijn aanhouding.