Sint-Pietersplein loopt weer vol voor dag twee van het conclaaf

Woensdagavond hielden de 133 kieskardinalen hun eerste stemming. Mensen gingen ervan uit dat ze rond 19.00 zouden kunnen zien dat er een besluit genomen was, maar moesten uiteindelijk tot 21.00 uur wachten.

In Vaticaanstad klinkt het dat de vertraging mede veroorzaakt werd doordat er uitzonderlijk veel kardinalen deelnemen aan het conclaaf en veruit de meesten nooit eerder een conclaaf hebben meegemaakt. Ook zou het gebed bij aanvang wat langer geduurd hebben dan anders en zou de communicatie wat moeizamer verlopen zijn doordat veel kardinalen geen Italiaans spreken. Zeker is dat niet, want het conclaaf is strikt geheim.

Dag twee begon voor de kardinalen met een besloten gebed, gevolgd door stemronde twee. Als het meteen lukt om een paus te kiezen, stijgt naar verwachting ergens na 10.00 uur witte rook op uit de schoorsteen. Als er nog geen overeenstemming is, wordt direct een tweede stemronde gehouden. Aan het begin van de middag, naar verwachting niet voor 13.00 uur, worden in ieder geval weer stembriefjes verbrand.

Als ook stemrondes twee en drie geen paus opleveren, gaat de stemming ’s middags verder. Ook dan wordt hooguit twee keer gestemd, waarbij de uitkomst van de eerste van de twee (stemronde vier) alleen bekendgemaakt wordt als er witte rook is.