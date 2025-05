Arbozorg bij kleine bedrijven schiet nog vaak tekort

Alle werkgevers zijn verplicht om een zogeheten risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben waarin de belangrijkste risico’s op de vestiging in kaart zijn gebracht en de maatregelen hiertegen om het werk veiliger en gezonder te maken voor werknemers. Het gaat om risico’s zoals werken met gevaarlijke stoffen, dynamische overbelasting, werken op hoogte, aanrijdgevaar en machine-onveiligheid.

Voor de analyse bezochten inspecteurs in de periode 2022 en 2023 bijna 1700 vestigingen. In totaal had 64 procent van alle bedrijven in Nederland een RI&E, stelt de Arbeidsinspectie vast. Dat betekent een verbetering ten opzichte van eerder onderzoek over de periode 2019-2021. Toen was dat nog 50 procent. Bij grote bedrijven van meer dan honderd werknemers is bij ruim 90 procent een RI&E aanwezig. Maar kleinere bedrijven hebben nog altijd minder vaak een RI&E dan grotere bedrijven.

Na 2021 is er wel een stijging te zien in het percentage kleine bedrijven dat aan de regels voldoet. Het aantal kleine bedrijven (tot en met vier werknemers) dat de risico’s in kaart heeft gebracht is gestegen van 37 naar 56 procent. Bij kleine bedrijven met vijf tot negen werknemers voldoet 68 procent aan de naleving, tegen 55 procent enkele jaren terug. Ondanks deze vooruitgang blijft er volgens de Arbeidsinspectie nog veel werk te doen.

„Vijf van de zes meest schadelijke risico’s - zoals gevaarlijke stoffen, dynamische overbelasting, werken op hoogte, aanrijdgevaar en machine-onveiligheid - komen ook veel voor bij kleine bedrijven, al is dat iets minder vaak dan bij grotere bedrijven”, stelt de inspectie. „Zorgelijk is dat deze risico’s vaak onvoldoende worden beheerst. Zo wordt het risico op gevaarlijke stoffen bij 48 procent van de kleinste bedrijven onvoldoende aangepakt.”