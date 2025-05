Bijna alle Nederlandse F-16’s overgedragen aan Oekraïne

Brekelmans bracht woensdag een bezoek aan het Europees F-16 Trainingscentrum op de Roemeense vliegbasis Fetesti. Dat is met Nederlandse steun opgezet. Roemeense en Oekraïense vliegers trainen hier met F-16’s die door Nederland beschikbaar zijn gesteld.

Nederland gaat ook helpen bij de oprichting van een opleidingscentrum voor onderhoudspersoneel voor F-16’s. Vanaf de zomer worden in Fetesti de eerste technici getraind, zegt Brekelmans in een telefoongesprek. Honderden mensen worden hier de komende jaren opgeleid.

Met het leveren van de F-16’s ben je nog niet klaar, zegt de minister. „Om ze in de lucht te houden is een enorme logistieke operatie.” Goed getraind onderhoudspersoneel is daarbij volgens hem onmisbaar. „Ze helpen de F-16’s in de lucht te houden en zo Oekraïne te beschermen.”

Oekraïne heeft nu nog vooral oude Sovjet-vliegtuigen in zijn luchtmacht. Het land wil graag bij de NAVO en moet daarvoor een luchtmacht met westerse toestellen opzetten. Het onderhoudspersoneel vormt hierin een belangrijke schakel. Zo zet Oekraïne weer een stap richting een westerse luchtmacht, aldus Brekelmans.

Hij ging ook langs bij luchtmachtbasis Câmpia Turzii waar twee Nederlandse onbemande vliegtuigen (MQ-9 Reapers) zijn gestationeerd om de oostflank van het NAVO-gebied in de gaten te houden. De Reapers houden ook een deel van Oekraïne en de Zwarte Zee in de gaten en helpen zo Oekraïne bij de verdediging.