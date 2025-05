Estland wil NAVO-norm voor defensie van 5 procent

Estland vindt dat alle NAVO-landen in de toekomst 5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie moeten besteden. Dat zei de Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna woensdag in Warschau, voor de start van de informele bijeenkomst met de EU-ministers. Op de NAVO-top in juni in Den Haag moet een nieuwe norm worden afgesproken.