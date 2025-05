Tijdelijk monument Srebrenica wordt na NAVO-top geplaatst

Het tijdelijke monument bestaat uit een rechtopstaande gedenksteen met ernaast een informatiebord, en een onderdeel in de stoep. Het komt op het Churchillplein, tussen het World Forum en het voormalige Joegoslavië-Tribunaal. Bij het tribunaal zijn veel verdachten voor de rechter gebracht, onder wie de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadžić en zijn generaal Ratko Mladić. Zij kregen levenslange gevangenisstraffen.

Op het plein moet later een definitief monument komen. Nabestaanden zouden het liefst willen dat het tribunaal zelf zo’n monument wordt. Het gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarom is het volgens Den Haag aan het Rijk en de betrokkenen om zoiets te regelen.

Het World Forum en de omgeving zijn rond de NAVO-top op 24 en 25 juni volledig afgesloten van de buitenwereld. Daarna zijn er nog enkele weken over om het monument te plaatsen. „Alle onderdelen worden vooraf gefabriceerd en vragen weinig afwerking op de locatie”, aldus Den Haag.

Srebrenica ligt in een vallei in het oosten van Bosnië, niet ver van de grens met Servië. Tijdens de burgeroorlog in de jaren negentig was het een moslimenclave in Bosnisch-Servisch gebied. Het dorp was van strategisch belang en daarom wilden de Serven het veroveren. Ze omsingelden de enclave. Nederland moest de inwoners beschermen, maar dat voorkwam niet dat de Serven het gebied in handen kregen. Duizenden moslimmannen werden gescheiden van vrouwen en kinderen en doodgeschoten. In totaal, inclusief slachtoffers van gevechten, vielen er ongeveer 8000 doden. Het was de grootste moordpartij in Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.