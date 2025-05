Estland sluit luchtruim voor bezoekers Russische 9 mei-parade

In Rusland worden vrijdag tientallen buitenlandse leiders verwacht om stil te staan bij de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Rusland houdt dan een grote militaire parade in Moskou. Deelname ligt gevoelig vanwege de oorlog in Oekraïne en er zijn berichten dat Baltische staten geen doorgang willen verlenen aan vliegtuigen met bezoekers, zoals de Servische president Aleksandar Vučić.

„Het gebruik van het Estse luchtruim om naar Moskou te reizen voor de parade op 9 mei is uitgesloten. Estland is niet van plan het evenement op enigerlei wijze te steunen”, zei Tsahkna in een verklaring. Zijn ministerie maakte bekend dat al vip-vluchten uit Cuba en Brazilië zijn geweigerd.