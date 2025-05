Seoul: Noord-Korea testte mogelijk raketten voor export

Zuid-Korea meldde in eerste instantie dat het Noorden één raket had afgevuurd, maar maakte later bekend dat het om meerdere ballistische raketten voor de korte afstand ging. Die werden gelanceerd vanuit de omgeving van de oostelijke kuststad Wonsan en vlogen tot 800 kilometer voordat ze neerstortten in de Japanse Zee, aldus het Zuid-Koreaanse leger. Japan meldt dat het heeft gedetecteerd dat een raket uit Noord-Korea mogelijk een onregelmatige baan volgde.

Volgens Amerikaanse en andere inlichtingendiensten heeft Noord-Korea naast andere wapens ook ballistische raketten voor de korte afstand naar Rusland geëxporteerd voor gebruik in de oorlog in Oekraïne. Pyongyang en Moskou hebben de wapenhandel ontkend, maar bevestigden onlangs wel dat Noord-Koreaanse troepen zijn ingezet om te vechten aan de frontlinies in de grensregio Koersk.