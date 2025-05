President: Taiwan en Europa bedreigd door totalitarisme

„Op veel momenten in de geschiedenis dachten mensen dat ze vrede konden krijgen door een kleine concessie te doen aan de agressor”, zei Lai in hoofdstad Taipei. „Maar zoals we allemaal weten uit de pijnlijke lessen van de Tweede Wereldoorlog, leidt het toegeven aan agressors met een voorproefje van expansie er alleen maar toe dat ze meer willen.”

Lai zei dat Europa en Taiwan een nieuw „autoritair blok” tegenover zich vinden, zonder landen als China of Rusland bij naam te noemen. De president wees op problemen als inmenging in verkiezingen, de verspreiding van desinformatie en schade aan onderzeese kabels.

Het is de eerste keer dat een Taiwanese president op deze manier stilstaat bij de geallieerde overwinning in Europa, tachtig jaar geleden. De Chinese president Xi Jinping gaat deze week naar Moskou, waar ook wordt stilgestaan bij het einde van de oorlog.

De door China als separatist omschreven Lai zei dat Taiwan dezelfde waarden deelt als veel van de democratieën die meededen aan de oorlog. Hij pleitte voor samenwerking tussen landen en personen die de vrijheid omarmen. „Dit moet gebeuren voordat risico’s uitgroeien tot crises en voordat deze crises worden uitgebuit door degenen met expansiedrang.”