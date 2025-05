Oekraïne meldt geen nieuwe Russische drone- en raketaanvallen

„Op de huidige dag, 8 mei, zijn er tot 08.00 uur geen raketaanvallen of inzet van aanvalsdrones waargenomen in het Oekraïense luchtruim”, meldt de luchtmacht op Telegram. Er waren eerder wel berichten over een bombardement in de regio Soemy en ook aan het front worden gevechten gemeld. Een woordvoerder van de Oekraïense krijgsmacht liet persbureau Reuters weten dat Russische militairen ook na het ingaan van het eenzijdige staakt-het-vuren nog aanvallen hebben uitgevoerd.

In hoofdstad Kyiv was het aan het begin van de ochtend rustig. Dat vormde een groot contrast met 24 uur eerder, toen explosies klonken door Russische aanvallen en de inzet van de luchtafweer.

Oekraïne heeft niet toegezegd dat het zich aan het Russische bestand zal houden. Het land stuurt aan op een staakt-het-vuren van dertig dagen.