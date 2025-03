SGP: Zet actief in op het verjagen van wolven

De SGP maakt zich al jaren grote zorgen over de –mogelijk nu al meer dan honderd– wolven in ons dichtbevolkte land. Het is hoog tijd voor een steviger aanpak, met meer lef. Cruciaal is dat wolven niet gaan wennen aan mensen en hun dieren. Daarvoor moet alles uit de kast worden getrokken en tot actie worden overgegaan. Laten we zo snel mogelijk een landelijke vrijstelling instellen om actief wolven te verjagen uit de bebouwde kom en van boerenerven.

Slimme dieren

De aanvallen op vee nemen toe, nu er steeds meer wolven komen. Vorig jaar werden ongeveer 2500 schapen, maar ook andere gehouden dieren, zoals pony’s en alpaca’s, door wolven aangevallen en gedood. Dat is duizend meer dan het jaar ervoor. Met gruwelijke beelden en veel pijn bij dierhouders. Sommige wolven komen ook steeds dichter in de buurt van mensen. Dat zorgt er onder andere voor dat kinderen en scholieren niet meer veilig zijn en in bepaalde regio’s het advies krijgen om niet meer alleen het buitengebied in te gaan.

Nadat de eerste wolf was gesignaleerd, werd er gezegd dat ze niet gevaarlijk zijn. We moeten leren leven met de wolf. Veehouders moeten maar zorgen voor voldoende bescherming van hun dieren. Maar dit gaat steeds meer wringen. Daarom moeten we eerlijk zijn over de risico’s, hoe klein ze ook zijn. Is het speelse nieuwsgierigheid als een wolf een tijdlang achter een scholier aanrent, zoals de ene wolvenexpert zegt? Of prooiverkenning, zoals een ander schrijft? De praktijk leert helaas ook dat wolven slimme dieren zijn en zelfs wolfwerende rasters weten te passeren.

Onhoudbare situatie

Stevig ingrijpen is mogelijk en volgens de SGP ook écht nodig. Het is cruciaal dat de wolf uit de buurt van mensen en hun dieren blijft. Dat betekent dat boeren beter ondersteund moeten worden bij het nemen van wolfwerende maatregelen. Maar het is niet voldoende. Wolven zijn intelligente dieren en schrikken steeds minder van menselijke aanwezigheid. De wolf snuffelt aan de mens en we laten het toe... Het gevoel van onveiligheid in Nederland neemt daarmee sterk toe. Inmiddels hebben we daarmee de op een na hoogste tree op de escalatieladder (van wolvengedragsdeskundigen) bereikt. De wolf mag dus onder geen beding zijn schuwheid verliezen. Het zorgt nu al voor een onhoudbare situatie.

En stevig ingrijpen kan. De populatie wolven groeit zo snel dat die niet in gevaar komt door maatregelen om wolven af te schrikken of te verjagen, en ook niet door het afschieten van probleemwolven. De SGP pleit voor een landelijke vrijstelling om wolven die zich in de buurt van mensen en hun vee begeven, zoals in de bebouwde kom of op boerenerven, actief te verjagen. De Europese Habitatrichtlijn biedt nu al deze ruimte. Na de verwachte versoepeling van het Europese beschermingsregime kunnen meer beheermaatregelen mogelijk worden gemaakt.

Actief beheer

We zien goede stappen richting verstandig wolvenbeleid, maar we pleiten wel voor versnelling en aanscherping. Wijs gebieden of regio’s aan waar, gelet op de wildstand en de aanwezigheid van mensen en vee, geen duurzame plaats is voor vestiging van wolven. Dat zal voor een groot deel van Nederland gelden. Daar is actief beheer nodig. Zorg voor centrale registratie en analyse van incidenten tussen wolven en mensen. Zorg ervoor dat jagers en veehouders in recreatie- en woongebieden en op veehouderijlocaties ruimte krijgen om wolven te verjagen met een paintballgeweer. De definiëring van probleemsituaties is nu te beperkt.

Kortom, Nederland is dichtbevolkt en heeft weinig ruimte voor de wolf. Mensen moeten zich veilig weten en de zorgplicht voor hun dieren kunnen nakomen. David beschermde zijn schapen toch ook tegen de leeuw en de beer? Nu het aantal wolven én incidenten met wolven snel toeneemt, is het hoog tijd in te grijpen. Voor het te laat is.

De auteur is Tweede Kamerlid voor de SGP. Op 25 maart debatteert de Tweede Kamer over de wolf.