Meisjes die gezond eten, krijgen hun eerste menstruatie gemiddeld later

Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die woensdag verscheen in vakblad Human Reproduction. Het effect is onafhankelijk van gewicht of lichaamslengte.

De uitkomsten van het onderzoek hebben implicaties voor de gezondheid later in het leven. Het is namelijk bekend dat vrouwen bij wie hun maandelijkse cyclus vroeg begint, meer risico lopen op diabetes, overgewicht, borstkanker en hart- en vaatziekten.

De onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 7500 kinderen die jarenlang werden gevolgd. Meisjes die veel vlees en ultrabewerkte graanproducten aten en veel energierijke drankjes dronken, bleken 15 procent meer kans te hebben om de maand erna ongesteld te worden dan leeftijdsgenoten met een gezonder voedingspatroon.

Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat de relatie tussen voeding en het moment van de eerste menstruatie (menarche) in kaart is gebracht.