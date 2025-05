Drie mannen vast voor dodelijke schietpartij Venlo

In totaal zitten drie mannen vast voor de schietpartij in Venlo op tweede paasdag. Daarbij werd een 50-jarige man uit het eveneens Limburgse Horst aan de Maas gedood. Dinsdag was onduidelijk hoeveel mensen er inmiddels waren aangehouden. Het gaat om twee 20-jarigen en een 21-jarige, allen uit Tegelen, zo laat het Openbaar Ministerie nu weten.