Pakistaanse premier belooft vergelding voor Indiase aanvallen

Volgens Pakistaanse inlichtingen zijn drie Indiase gevechtsvliegtuigen neergeschoten. Eerder was gemeld dat het om twee toestellen ging. Een legerwoordvoerder benadrukte dat de vliegtuigen werden neergehaald nadat de Indiase aanval was uitgevoerd.

Pakistan heeft zijn luchtruim voor 48 uur gesloten. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van Islamabad en Lahore tot nader order opgeschort. In de Pakistaanse provincie Punjab zijn de scholen gesloten en is de noodtoestand uitgeroepen.