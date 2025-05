Uitermark: zet mensen met beperking in als stembureaulid

Verder moeten er onder meer verkiezingsdebatten in begrijpelijke taal komen en moet in minstens één stemlokaal per gemeente een gebarentaaltolk op afstand beschikbaar zijn. De meeste acties zijn niet dwingend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten „stimuleren” om mensen met een beperking en laaggeletterden als stembureaulid in te zetten.

Het gaat om een brede groep, waaronder kiezers die slecht zien of horen, kiezers met dementie en kiezers in een rolstoel. Een peiling onder 1785 mensen laat zien dat stemmers met een beperking minder positief zijn over hun ervaring met verkiezingen.

Mensen met een beperking hebben relatief veel last van drukte in het stemlokaal, staat ook in het onderzoek. In het plan van Uitermark staat daarover dat gemeenten kiezers moeten informeren over rustige momenten om te stemmen.

Het komt al voor dat mensen met een licht verstandelijke beperking meehelpen in het stembureau. Volgens de Stichting Prokkel die dat ondersteunt, waren er bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen 380 duo’s met begeleider.