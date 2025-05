Agent raakt gewond bij aanhouding twee mannen in Breda

De bestuurder was vermoedelijk onder invloed van drugs, zo wees een speekseltest uit. Ook bleek hij een rijontzegging te hebben. In de auto zat ook een 29-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats. In zijn koffer zaten verdovende middelen. Ook hij is gearresteerd.

De politie laat weten agressie en geweld tegen agenten en andere hulpverleners onacceptabel te vinden.