Moeder iets ouder bij geboorte eerste kind

In 2023 was dat 30,3 jaar. Minder vrouwen jonger dan dertig kregen hun eerste kind, terwijl juist meer vrouwen boven de dertig voor het eerst moeder werden. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Vaders zijn bij de geboorte van het eerste kind gemiddeld ongeveer 2,5 jaar ouder dan moeders.

Vooral vrouwen jonger dan 30 jaar kregen in 2024 naar verhouding minder vaak een eerste kind dan in 2023. Vrouwen boven de 30 jaar kregen juist iets vaker hun eerste kind. De afname van het aantal twintigers dat een kind krijgt, is al langer gaande. Zo kregen 25- tot 30-jarigen tien jaar geleden nog 56,7 eerste kinderen per duizend vrouwen, in 2024 waren dat er 41,6. Ook onder 20- tot 25-jarigen daalde in deze periode het aantal eerste geboorten. Bij vrouwen van 35 tot 40 jaar was er juist een lichte toename, van 19,2 naar 20,5 eerste kinderen per duizend vrouwen.

Piekje

In 2024 werden 77.000 vrouwen voor het eerst moeder, en werden er in totaal 166.000 kinderen geboren. Beide cijfers waren iets hoger dan in 2023. De stijging komt mede doordat er in 2024 meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) waren dan in 2023.

In totaal telt Nederland bijna 5 miljoen moeders. Er zijn minder jonge moeders doordat de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, is opgeschoven. Tien jaar geleden was bijvoorbeeld 30 procent van de 25- tot 30-jarige vrouwen moeder, tegenover 20 procent begin 2025. Bij 30- tot 35-jarigen daalde dit van 62 naar 52 procent. Het aandeel vrouwen dat uiteindelijk moeder werd, is in die periode nauwelijks veranderd.

Nederlandse vrouwen krijgen relatief laat kinderen. In 2023 lag de gemiddelde leeftijd in de EU als geheel op 29,8 jaar, tegenover 30,3 jaar in Nederland. Er zijn ook landen waar vrouwen gemiddeld later moeder worden dan in Nederland. In Italië waren vrouwen met 31,8 jaar het oudst, maar ook in Ierland, Spanje, Luxemburg en Griekenland waren nieuwe moeders in 2023 gemiddeld ouder dan in Nederland, namelijk 31 jaar of ouder.