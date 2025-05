Minister Veldkamp kritischer over Gaza: „Alles opgeteld reden voor streep in het zand”

Volgens Veldkamp schendt Israël met die blokkade artikel 2 van het Associatieverdrag. Daarin staat dat mensenrechten en de democratische principes dienen te worden gerespecteerd. Israël laat al weken geen humanitaire hulp meer toe tot de Gazastrook. Ook is de stroom afgesloten.

Israël heeft een nieuw systeem aangekondigd om hulp te distribueren in Gaza, maar daar heeft Veldkamp weinig vertrouwen in. „Hoewel veel details nog onbekend zijn, lijkt dit systeem niet overeen te komen met de humanitaire principes van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid”, schrijft hij aan Kallas.

In het AD benadrukt de bewindsman dat de situatie in Gaza snel verslechtert en dat de blokkade van noodhulp door Israël indruist tegen het humanitair oorlogsrecht. „Intussen zien we dat het Israëlische kabinet besloten heeft om de oorlog verder op te voeren, er klinken geluiden over herbezetting van de Gazastrook. Alles opgeteld is dat reden voor een streep in het zand”, aldus Veldkamp.

Er is een „bredere discussie en reflectie nodig van onze relatie met Israël”, schrijft Veldkamp in zijn brief. Hij laat ook weten dat hij niet zal instemmen met verlenging van het EU-Israël Actie Plan hangende het onderzoek. In het Actie Plan wordt de samenwerking tussen de EU en Israël verder uitgewerkt. Voor verlenging is unanimiteit nodig.

Het Associatieverdrag en het bijbehorende EU-Israël Actie Plan geeft Israël onder meer economische voorrechten in de EU. Ook komt het land in aanmerking voor bepaalde Europese subsidies.

Heel langzaam voert het kabinet de laatste weken de druk op Israël op, al ziet het sancties waar de oppositie om vraagt niet zitten. De coalitiepartijen zijn verdeeld. De grootste regeringspartij PVV staat vierkant achter Israël. Dat geldt ook voor de BBB, hoewel minder sterk. De VVD en NSC zijn veel kritischer.