Brekelmans vergelijkt situatie Oekraïne met Nederland in oorlog

De Nederlandse Kees Goemans meldde zich in 1941 als 22-jarige in Engeland om als piloot mee te strijden tegen de Duitsers. Hij werd opgeleid in Engeland en Canada. In 1944 kwam hij door luchtafweergeschut om het leven bij een bombardement op Bochum. Oleksi Mes werd in de Verenigde Staten klaargestoomd om een F-16 te vliegen. Hij werd door de Russen neergehaald.

Brekelmans zei dat Nederland nu ook Oekraïners traint. „Sommigen even oud als Kees destijds. Ook zij leren vliegen, onder vaak sobere omstandigheden. Ook zij bereiden zich voor op missies boven vijandelijk gebied. Ook zij wagen hun leven. Voor hun vrijheid. Voor hún land. Maar óók voor de vrede en veiligheid in Europa - ónze vrede. Onze veiligheid.”