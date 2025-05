OPEC+ draait oliekraan verder open, lagere pompprijs in zicht

Het kartel, dat wordt geleid door Saudi-Arabië en Rusland, gaat de olieproductie in juni verhogen met 411.000 vaten per dag, is zaterdag besloten. De stap volgt op een eerdere verhoging in mei, die toen al tot een scherpe prijsval op de oliemarkt leidde. Handelaren hadden deze beslissing echter al deels zien aankomen, aangezien Saudi-Arabië de afgelopen weken aangaf bereid te zijn tot een langere periode van lage olieprijzen.

De koerswijziging van OPEC+ markeert een opvallende breuk met het traditionele beleid om juist prijsdalingen te voorkomen. Volgens bronnen is deze strategiewijziging ingegeven door frustratie van Saudi-Arabië over de structureel te hoge productie van leden als Kazachstan en Irak. Door de olieprijzen te laten dalen, hopen ze deze landen financieel onder druk te zetten en tot meer discipline te dwingen.

De olieprijzen stonden vrijdag rond de 61 dollar per vat in Londen, dicht bij het laagste niveau in vier jaar. De adviesprijs voor een liter Euro 95 (E10) in Nederland bedraagt nu 2,08 euro, aldus consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is 8 procent minder dan een jaar geleden. De prijs voor een liter premiumbenzine, waar veel klassieke auto’s, sportwagens en motoren op rijden, daalde iets minder hard. Voor deze Superbenzine moet nu 2,26 euro betaald worden, 7 procent minder dan vorig jaar.