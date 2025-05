„Overdrijf toename antisemitisme niet”

Dat zegt rabbijn Lody B. van de Kamp in de podcast Sprekend RD. Van de Kamp schreef een essay voor het RDMagazine van zaterdag over 80 jaar vrijheid.

Dat de Jodenhaat toeneemt, is een zware beschuldiging richting de Nederlandse samenleving, vindt de rabbijn. Hij verzet zich tegen die beeldvorming. „Bewaar de term antisemiet voor iemand die hem echt verdient.”

Het zijn volgens Van de Kamp slechts kleine groepen die Joden het leven zuur maken. De grote massa, ook van de moslims, doet daar niet aan mee. De rellen in Amsterdam in november vorig jaar waarbij het woord Jodenjacht werd gebruikt, werden volgens de rabbijn veel te snel „geframed” als pogrom. Bij pogroms werden grote aantallen Joden gedood of verwond zonder dat de politie ingreep; dat is geen vergelijking met de situatie in Nederland. Door de komst van hooligans waren de problemen in Amsterdam volgens Van de Kamp te verwachten.

Slachtofferrol

Van de 140.000 Nederlandse Joden waren er na de oorlog nog maar 20.000 over. Er viel dan ook weinig te vieren. Overlevenden zagen het als hun opdracht de Joodse gemeenschap te herbouwen. „Vanuit het geloof en het vertrouwen in de Eeuwige dat de wereld, Zijn schepping, voortgaat. Met alle vragen die er zijn waar wij eigenlijk geen antwoord op kunnen geven.”

„Wat men vrijheid noemt, is feitelijk een aantasting van de menselijke vrijheid” Lody B. van de Kamp, rabbijn

Een groot deel van de Joodse gemeenschap, met name het seculiere deel, zit echter volgens de rabbijn nog steeds in de slachtofferrol en mist vertrouwen en geloof in God.

Misbruik

Van de Kamp heeft weinig waardering voor „die grote bevrijdingsfeesten waar een popster op een podium staat”. Bij de vrijheid kan beter in synagoge en kerk worden stilgestaan.

Vrijheid kun je misbruiken, zegt Van de Kamp. Vrijheid is volgens hem leven volgens de regels van de Bijbel, maar dat wordt als last of beperking gezien. Dat ontaardt in losbandigheid. Wat men vrijheid noemt, zoals het loslaten van beperkingen op abortus en euthanasie, het misbruik van genotsmiddelen en het beschadigen van het lichaam met tatoeages, is volgens Van de Kamp feitelijk een aantasting van de menselijke vrijheid.

Of oorlog een oordeel daarop zou zijn, wil de rabbijn zo niet zeggen. „Ik heb geen inzicht in het handelen en de besluitvorming van de Eeuwige in de hemel.”