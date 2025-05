NASA wil einde ruimteschip dat mensen naar maan moet brengen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vrijdag haar plannen naar buiten gebracht. De Orion heeft eind 2022 een eerste testvlucht naar de maan en terug gemaakt, zonder bemanning aan boord. De tweede vlucht staat gepland voor volgend jaar. Dan moet het ruimteschip met mensen erin rond de maan vliegen.

De Orion is gebouwd door de Verenigde Staten en Europa samen. Dat heeft tientallen miljarden gekost. In het voorste, Amerikaanse deel moeten de astronauten komen te zitten. De Europese achterkant bevat onder meer de motoren en levert ook zuurstof, water en de temperatuurregeling. Daaraan zitten ook de zonnepanelen, die Airbus Nederland uit Leiden heeft ontwikkeld en gebouwd.

Om de Orion in de ruimte te krijgen, is de krachtigste raket ooit gebouwd, het 100 meter hoge Space Launch System (SLS). De nieuwe leiding van de NASA noemt de raket „gruwelijk duur” en wil er daarom ook mee stoppen. In plaats daarvan moet een nieuwe, commerciële raket met ruimteschip worden ontwikkeld.

Ook voor een ander maanproject dreigt het einde. De Verenigde Staten en Europa wilden een eigen ruimtestation bouwen in een baan rond de maan, de Lunar Gateway. Astronauten zouden daar langdurig moeten verblijven, om af en toe naar het oppervlak van de maan af te dalen. Of daar iets voor in de plaats komt, meldt de NASA niet.

Verder wil de NASA geen geld meer steken in klimaatsatellieten en in onderzoeken naar milieuvriendelijke luchtvaart. Een plan om bodemmateriaal van Mars te halen en naar de aarde te brengen, is ook van de baan.