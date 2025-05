Syrië ziet Israëlische aanval op paleis als gevaarlijke escalatie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat de beschieting bedoeld was als „duidelijk signaal aan het Syrische regime”. Na enkele dagen van dodelijke gevechten tussen groepen die banden hebben met de regering en de druzengemeenschap, zou Israël nu de druzen als religieuze minderheid willen beschermen.

Israël heeft buurland Syrië vaker aangevallen sinds Al-Sharaa in december de macht overnam van de verdreven dictator Bashar al-Assad. Netanyahu zegt hem niet te vertrouwen, omdat hij een jihadistisch verleden heeft en Israëlische functionarissen roepen op om Syrië verzwakt en gedecentraliseerd te houden.

Volgens Israël werd een gebied nabij het presidentiële paleis in de Syrische hoofdstad Damascus geraakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn.