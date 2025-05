Rechter wil meer tijd voor oordeel in „complexe” zaak bekladding van kantoor Christenen voor Israël

Vijf verdachten waren eind vorig jaar betrokken bij pro-Palestijnse demonstraties bij het kantoor van CvI in Nijkerk. Toen werd onder meer de leus ”Genocide” geklad op de stoep en op ramen. Tegen hen waren twee weken geleden boetes tot 400 euro geëist.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de politierechter vrijdag uitspraak zou doen. Maar omdat de zaak „te complex” is, gaat een meervoudige kamer, met daarin drie rechters, de zaak behandelen. Dat laat een woordvoerder van de rechtbank Gelderland vrijdag weten.

De vijf pro-Palestijnse betogers hebben bij demonstraties in november en december in Nijkerk „grenzen overschreden”, betoogde de officier van Justitie twee weken geleden. „Het waren geen vreedzame demonstraties.” De actievoerders zijn (deels) verbonden aan het zogeheten Christelijk Collectief, dat gelieerd is aan Kairos-Sabeel, een pro-Palestijnse groepering binnen de PKN.

Een advocate, die het woord voerde namens Christenen voor Israël, betoogde twee weken geleden dat de demonstraties „ingrijpend en pijnlijk zijn” voor personeel van CvI. „Voor velen van hen is een periode van verwarring en onrust ontstaan. Het gevoel van een veilige werkomgeving is weg.”

De betogers haalden twee weken geleden in de rechtbank hard uit naar CvI. Zo stelde Rozemarijn van ’t Einde: „Die organisatie steunt het genocidale regime in Israël en smoort elke kritiek op Israël in de kiem. Op een vreemdsoortige manier dweept CvI met het Joodse volk.”