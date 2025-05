Follow the Money: Önal waarschuwde autoriteiten dat hij voor zijn leven vreesde

De uit Turkije afkomstige Önal (41) was recent vrijgelaten uit het huis van bewaring, waar hij was ingesloten omdat Turkije om zijn uitlevering had verzocht. Het Turkse OM verdacht hem van betrokkenheid bij de moord in 2022 op zijn voormalige baas, de omstreden gokkoning Halil Falyali.

Önal was jarenlang de financiële man van Falyali’s imperium op Noord-Cyprus, het door Turkije gecontroleerde deel van het eiland. Dat imperium bestond naast luxehotels onder meer uit een netwerk van illegaal opererende goksites, die miljoenenbedragen genereerden.