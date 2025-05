Handhavers: aanlijnplicht om wolf in Utrechtse bossen nageleefd

De aanlijnplicht voor honden in de bossen rond de Leusderheide in Utrecht lijkt door de meeste bezoekers te worden nageleefd, zeggen handhavers. De maatregel werd in maart ingesteld om incidenten met de wolf te voorkomen. De afgelopen tijd werd bij overtreding eerst een waarschuwing gegeven, sinds deze week kan direct proces-verbaal worden opgemaakt.