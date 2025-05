Minister VS: gesprek Trump-Zelensky in Sint-Pieter hielp bij deal

Trump en Zelensky hadden de deal eigenlijk al in februari willen tekenen tijdens een bezoek van de Oekraïense president aan het Witte Huis, maar dat werd een fiasco. Het liep uit op een openlijke ruzie en Zelensky vertrok zonder akkoord.

Sindsdien hadden ze elkaar niet meer ontmoet, tot afgelopen zaterdag. Toen waren beide leiders naar Vaticaanstad gekomen voor de uitvaart van paus Franciscus. Ogenschijnlijk geïmproviseerd werden in de enorme Sint-Pieter twee stoeltjes bij elkaar gezet zodat Zelensky en Trump elkaar kort konden spreken. Het leverde naast historische foto’s volgens Bessent dus ook een deal op.

De mineralendeal zorgt ervoor dat de VS een voorkeursbehandeling krijgen bij nieuwe overeenkomsten over Oekraïense grondstoffen. Bessent stelt dat Trump daardoor een sterkere positie heeft als hij met Rusland gaat onderhandelen over vrede in Oekraïne. Bovendien zou de deal een boost moeten geven aan de Oekraïense economie.