Europese beurzen dicht op Dag van de Arbeid, Londen wel open

De Londense FTSE-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger, na een klein openingsverlies. In Tokio, waar ook werd gehandeld, sloot de Nikkei ruim 1 procent hoger. De Bank of Japan besloot om de rente opnieuw onveranderd te laten in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid. De Japanse centrale bank verlaagde wel de groeiverwachtingen voor de economie en waarschuwde voor de toegenomen onzekerheid door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Wall Street lijkt later op de dag hoger te gaan openen. Meta Platforms en Microsoft koersen af op forse openingswinsten. De twee techbedrijven kwamen woensdag na de slotbel in New York met sterke kwartaalresultaten. Facebook-moederbedrijf Meta wist de omzet en winst in het eerste kwartaal opnieuw flink op te voeren. De advertentietak van het socialemediaconcern lijkt daarmee vooralsnog goed stand te houden ondanks de handelsoorlog van Trump.

Ook Microsoft zag de omzet en winst stijgen, wat suggereert dat de vraag van klanten niet is aangetast door de tarieven en economische onzekerheid.

De Amerikaanse beurzen wisten woensdag al eerdere verliezen weg te werken, na berichten dat de Verenigde Staten contact hebben gezocht met China om te onderhandelen over de handelstarieven. Daarmee werden zorgen over een onverwachte krimp van de Amerikaanse economie deels weggenomen. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat de Europese Unie volgende week met een pakket voorstellen komt om de handelsbesprekingen met de Amerikaanse regering op gang te brengen.