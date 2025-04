Waarom het RD zorgvuldig is bij het schrijven over gevoelige kwesties

Maar de keuze om níét te publiceren, is soms minstens zo ingewikkeld. Zo ook in de kwestie van een politieagent en organist, die vorige week werd aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven.

Al in juli vorig jaar –kort nadat het Reformatorisch Dagblad een interview met hem publiceerde– bereikte de krant het bericht dat de politie onderzoek deed naar de agent. Een maand later kwam het nieuws naar buiten dat de politie Rotterdam een medewerker buiten functie stelde.

De signalen waren dermate serieus dat collega’s een onderzoek zijn gestart. Dat leidde in de achterliggende maanden tot meerdere gesprekken met vermeende slachtoffers. In sommige gevallen kregen we het dringende verzoek om met deze kwestie naar buiten te komen.

Toch hebben we tot op heden besloten daarover niet te publiceren. Ook al gaf dat soms best vragen. Een reden om het stilzwijgen te doorbreken is bijvoorbeeld dat je laakbaar gedrag wilt stoppen of slachtoffers wilt beschermen. Voor zover wij konden nagaan was dat hier niet op zo’n manier aan de orde dat dat een publicatie rechtvaardigde. Een andere vraag was of de massale psalmzangavonden wel moesten doorgaan wanneer op de achtergrond een dergelijk onderzoek speelt. Heeft het RD hierin geen taak omdat de verdachte in de krant adverteerde en meermalen een podium kreeg dat bijdroeg aan zijn bekendheid, ook onder personen die zich nu melden als slachtoffer?

Bij al deze vragen is telkens het principe leidend geweest dat wij in Nederland goed werkende systemen hebben om onderzoek te doen en recht te spreken. Die willen en mogen wij als krant niet voor de voeten lopen. Dat geldt zelfs wanneer een deel van de beschuldigingen niet direct onder de Nederlandse wetgeving valt. Niet alle personen die het RD sprak deden ook aangifte, maar zij gaven wel allemaal aan slachtoffer te zijn. Toch heeft op dit moment voor ons de rechtsgang voorrang. Als omstandigheden wijzigen, kan een publicatie wel tot de mogelijkheden behoren.

Daarom hebben we pas vorige week donderdagavond gepubliceerd, nadat het openbaar ministerie ons belde over de aanhouding van de 34-jarige politieagent. Al snel werden wij benaderd door lezers die zich afvroegen waarom het nodig was hier aandacht aan te schenken en daarbij te vermelden dat het om een bekende organist ging. Die keuze is bewust gemaakt; in de afgelopen tijd gingen steeds vaker geruchten over de kwestie rond in de achterban. Het is dan de taak van het RD om dit soort geruchten te ontkrachten dan wel te bevestigen.

In onze berichtgeving donderdag kozen wij voor een beknopte beschrijving, zonder naam of initialen. Reden daarvoor is dat we in principe initialen in rechtszaken pas delen vanaf het moment dat er een openbare zitting plaatsvindt en justitie zelf de naam van een verdachte bekendmaakt aan journalisten. Hoewel meerdere media afgelopen weekend deze persoonsgegevens publiceerden, houden we vooralsnog de lijn aan om niet meer gegevens te publiceren dan nodig.

Vanwege het belang van deze zaak binnen onze achterban, zullen wij in de komende tijd de ontwikkelingen blijven volgen en melden. Daarbij realiseren wij ons dat zulke berichtgeving altijd veel impact heeft. Voor de verdachte, maar niet minder ook voor de vermeende slachtoffers die aangifte deden. Daarmee houden wij rekening in onze berichtgeving, maar dat mag geen afbreuk doen aan het eerlijk beschrijven wat er gebeurt, hoe pijnlijk dat ook is.

Nog iets heel anders: deze krant valt op vrijdagmiddag op de mat. Zaterdag verschijnt er, net als vorig jaar op Koningsdag, geen krant. Daarom is deze vrijdagkrant aangevuld met de zaterdagse bijlage Accent en het RDMagazine. En daarom ontvangt elke zaterdagabonnee op deze vrijdag al de krant. Uiteraard houden we u via onze website en app wel op de hoogte van het koninklijk bezoek aan Doetinchem.

Steef de Bruijn

Reageren? Hoofdredactie@rd.nl