Von der Leyen: in jaar meer gedaan aan defensie dan in decennia

In haar toespraak haalde ze uit naar partijen die zich tegen EU-plannen voor defensie uitspreken. „Alleen een sterk Europa kan vrede op ons continent beschermen. Extreemlinks en extreemrechts zijn niet pro-vrede. Ze zijn gewoon pro-Poetin”, zei Von der Leyen. Ze behoort tot de centrumrechtse EVP, de grootste partij in het Europees Parlement.

Verder zei Von der Leyen dat migratie voor de EU nog altijd een uitdaging is. Het zouden Europeanen moeten zijn „die bepalen wie naar Europa komt en hoe. Niet smokkelaars of mensenhandelaars”. Ze wil graag meer resultaten bij het uitzetten van afgewezen asielzoekers. „Het kan niet zo zijn dat slechts 20 procent van de afgewezen asielzoekers daadwerkelijk Europa verlaat. Dat aantal is te laag.”

Ook hekelde ze nogmaals de handelstarieven die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de EU. De EU moet in reactie daarop het hoofd koel houden en betrouwbaar blijven, zei ze. Dat is de „Europese manier van handeldrijven”. Verder bedankte ze ook de Spaanse en Portugese politie, brandweer en verkeersleiders voor hun inzet tijdens de stroomstoring.

Aankomend Duits bondskanselier Friedrich Merz, Eurocommissaris Wopke Hoekstra en CDA-leider Henri Bontenbal zijn ook in Valencia. Bontenbal zei in een toespraak dat de Europese lidstaten meer samen moeten optrekken. „Leave no one behind, dat zou het uitgangspunt van de EU moeten zijn”, zei hij.