Europese ‘tegentop’ in Kyiv op feestdag Rusland lijkt van de baan

Rusland viert op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het Kremlin verbindt die strijd waar het kan met de oorlog tegen Oekraïne en de strijd met diens Europese bondgenoten, die het uitmaakt voor de nazi’s van nu. President Vladimir Poetin heeft onder anderen de presidenten van China, India en Brazilië uitgenodigd.

Oekraïne hoopte op die dag symbolisch weerwerk te bieden door Europese leiders in Kyiv te verzamelen. Maar premier Dick Schoof en een aantal collega’s hebben al een defensietop in Oslo, en hij vertrekt erna naar Caribisch Nederland. De Poolse premier en de Franse president hebben afgesproken in het Franse Nancy.