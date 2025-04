Tocht nabestaanden Canadese bevrijders begonnen in Vlissingen

Zo’n 120 nabestaanden van Canadese militairen die in de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij de bevrijding van Nederland zijn in Vlissingen begonnen met een herdenkingstocht door het land. In de Zeeuwse stad zijn aan het eind van de middag kransen gelegd op Uncle Beach bij de Oranjemolen, waar de geallieerden in 1944 aan land kwamen. Ook werd het Canadese bevrijdingsvuur aangestoken.