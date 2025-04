Een 31-jarige Nederlander is sinds maandag vermist in de bergen van de Noord-Italiaanse provincie Como, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken (BuZa) na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant is de man, die op vakantie is met vrouw en kind, gaan wandelen en keerde hij niet terug.