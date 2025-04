Dode gevonden in woning Arnhem, verdachte aangehouden

Een woordvoerder van de politie kan niets zeggen over de identiteit van de overledene en de verdachte en over of zij elkaar kenden. Ook is onbekend of de twee in de woning woonden. Het onderzoek is nog in volle gang, aldus de woordvoerder. De Haya van Someren-Downerstraat is grotendeels afgezet.

Volgens regionale media is een persoon naar het ziekenhuis gebracht. Of het om de verdachte gaat, kan de politiewoordvoerder niet bevestigen.