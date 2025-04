Madlener wil spionerende kapiteins kunnen weigeren op zeeschepen

Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) wil het mogelijk maken om kapiteins te weigeren op zeeschepen als de nationale veiligheid in het geding is, bijvoorbeeld omdat ze spioneren. Dat meldt hij naar aanleiding van een onderzoek van het Juridisch Nautisch Advies Bureau (JNAB). De onderzoekers zien een risico in de vele Russische kapiteins die varen onder Nederlandse vlag.