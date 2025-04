Nederlandse luchthavens nemen Belgische vluchten over om staking

Nederlandse luchthavens nemen vluchten van Belgische vliegvelden over vanwege een staking in België dinsdag. Door de werkonderbreking zijn alle vluchten van en naar Charleroi Airport geschrapt, net als veel vluchten op Brussels Airport. Twee TUI-vluchten naar Málaga en Alicante in Spanje vertrekken daarom vanaf Rotterdam The Hague Airport in plaats van Brussel, meldt een woordvoerster van de Rotterdamse luchthaven.