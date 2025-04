Volvo Cars snijdt in kosten en schrapt banen door importheffingen

De ingrijpende herstructurering onder leiding van de nieuwe topman Håkan Samuelsson volgt op teleurstellende kwartaalresultaten. Volvo Cars verkocht in het eerste kwartaal minder auto’s en zag de winst fors dalen. Naast de Amerikaanse importheffingen kampt Volvo ook met een afnemende vraag naar elektrische auto’s. De wereldwijde handelsspanningen zetten daarnaast het consumentenvertrouwen onder druk.

De Amerikaanse handelstarieven zorgen voor een „enorme verstoring” voor een wereldwijd bedrijf als Volvo Cars, zei Samuelsson, die deze maand terugkeerde als topman. Samuelsson werd door Geely-voorzitter Li Shufu teruggehaald na tien jaar aan het hoofd van Volvo te hebben gestaan ​​tot 2022.

Samuelsson benadrukte de noodzaak van lagere kosten en meer productie in de VS vanwege de importheffingen. Het bedrijf exporteert namelijk veel voertuigen van Europa naar de VS. Volvo Cars zal een deel van de heffingskosten doorberekenen aan consumenten en een deel voor eigen rekening nemen. Ook gaat het bedrijf de productie in de fabriek in South Carolina opvoeren. De meeste effecten van de kostenbesparingsplannen zullen volgens Samuelsson volgend jaar merkbaar zijn.