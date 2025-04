Het overheidsbesluit om de scholen te openen geldt in acht van de zeventien autonome regio’s van Spanje waar de noodtoestand is afgekondigd. Het gaat om Andalusië, Castilië-La Mancha, Extremadura, Galicië, La Rioja, Madrid, Murcia en Valencia. Het land werd maandag getroffen door een ongekende stroomstoring.

In de andere regio’s is het aan het lokale bestuur of de scholen opengaan. Volgens de Spaanse krant El País gaan de scholen vrijwel overal open, zonder lessen.

De premier raadt werknemers aan om dinsdag vanuit huis te werken. Het treinverkeer is nog niet op gang gekomen na de stroomstoring.