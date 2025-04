De strijd om het premierschap gaat bij de vervroegde parlementsverkiezingen vooral tussen Mark Carney van de Liberale Partij en Pierre Poilievre, de oppositieleider van de Conservatieve Partij.

Poilievre ging lange tijd voorop in de peilingen door ontevredenheid met het beleid van Carneys voorganger, oud-premier Justin Trudeau. De Liberale Partij was ruim negen jaar aan de macht.

Door wat in Canadese media het Trump-effect is gaan heten, is de populariteit van Poilievre afgenomen. De Amerikaanse president zei ook op verkiezingsdag nog dat Canada de 51e staat van de VS zou moeten worden.

Er zijn in het Canadese parlement 343 zetels te verdelen.