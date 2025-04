Passagiers van nog elf treinen in Spanje wachten op evacuatie

Uren na het begin van de grootschalige stroomstoring in Spanje, wachten passagiers in elf treinen nog op evacuatie, meldt de Spaanse minister van Transport, Oscar Puente, op X. Het gaat om treinen die op sporen in moeilijk toegankelijke gebieden staan, aldus de Spaanse krant La Vanguardia. Door de stroomstoring kwamen in heel Spanje 126 treinen stil te staan.