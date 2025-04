School in Ermelo updatet cijfers nog maar één keer per dag: „Leerling checkt continu Magister”

Na de meivakantie worden nieuw ingevoerde cijfers op één moment zichtbaar in de digitale leeromgeving: elke schooldag om 17.00 uur. In het weekend zijn er geen updates. Het is een optie die Magister onlangs mogelijk maakte. Op Groevenbeek hoefde de schoolleiding er niet lang over na te denken: dit gaan we doen.

Duhoux. beeld Tjitske Duhoux

Waarom deze verandering?

Tjitske Duhoux, teamleider brugklas havo/vwo: „Als docent Nederlands en als moeder merk ik dat kinderen continu aanstaan, omdat elk moment een nieuw cijfer binnen kan komen. Je gunt leerlingen rust, niet dat ze zestig keer per dag op Magister kijken. Als we in een les op de laptop werken, gebeurt het regelmatig dat iemand roept: „De cijfers van Frans staan erop!” en dan iedereen gaat kijken. Weg is de focus. Je ziet gezichten vertrekken als het cijfer tegenvalt. We hebben weleens aan collega’s gevraagd geen cijfers onder schooltijd in te voeren, maar ik begrijp ook dat zij in een tussenuur hun werk willen doen. Straks kan dat gewoon, maar de publicatie is op één moment.”

Welke gedachte zit er achter het tijdstip van ’s middags vijf uur? Bij een laag cijfer hebben leerlingen een nare avond.

„Ja, maar als ze het om acht uur ’s morgens zien, hebben ze misschien geen fijne dag op school. Je moet een onvoldoende toch op een bepaald moment incasseren. Ik heb weleens meegemaakt dat mijn zoon om tien uur ’s avonds een slecht cijfer zag. Dat is heftiger. Onze leerlingen gaven aan dat ze het fijn vinden om hun cijfer te zien als ze thuis zijn. Om vijf uur is dat het geval, want sommigen moeten een uur fietsen. Overigens hoop ik dat docenten de resultaten overdag al met de leerlingen delen, zodat ze kunnen bespreken wat er is misgegaan.”

„Jongeren balen ervan dat ouders al hun cijfers en huiswerk kunnen zien” Tjitske Duhoux, teamleider

Critici zeggen dat Magister controledrang van ouders in de hand werkt. In hoeverre gaat deze verandering die bemoeizucht tegen?

„Ouders zullen overdag minder op Magister kijken, omdat ze weten dat er dan geen updates komen. Ik heb weleens meegemaakt dat een ouder mij over een cijfer belde dat het kind nog eens niet had gezien – dat mag op school geen telefoon.

Vroeger konden wij onze cijfers thuis zelf vertellen of verzwijgen, nu weten ouders precies je resultaten en je huiswerk. Ongezien spijbelen kan niet meer. Ik zie dat jongeren ervan balen dat ouders alles kunnen zien en ze daar soms straf voor krijgen. Dan hoor ik: „Mijn vader of moeder zit erbovenop.” Of: „Ik moet naar bijles, want ik sta een 4,7.” Dat legt druk op de leerlingen.”

Wat zou u willen meegeven aan deze ouders?

„Fouten maken mag. Daar leren we het meest van. Dat klinkt stoer, maar als moeder vind ik dit zelf ook moeilijk. Je wilt je kind beschermen tegen moeilijke dingen in het leven, terwijl ze daar juist sterker van worden.”

Er zijn ook scholen die ouders helemaal niet meer laten meekijken in Magister. Waarom gaan jullie niet zo ver?

„Wij vonden dat vrij rigoureus. Voor de zomer gaan we evalueren of deze eerste stap bevalt, wellicht is een volgende stap dat we ouders niet meer laten meekijken. Tot nu toe heb ik van ouders en leerlingen alleen maar gehoord dat ze er blij mee zijn.”